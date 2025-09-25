La democracia de la A a la E

Las encuestas de intención de voto, finalmente, van mostrando algunos movimientos (Ipsos para “Perú 21”, 18/9/2025). Por lo pronto, se va consolidando un grupo de candidatos con mayores opciones: Rafael López Aliaga (10%), Keiko Fujimori (8%) y Mario Vizcarra (5%).

El grupo, como sabemos, puede ser de existencia efímera si se considera que falta algo más de seis largos meses hasta el día de los comicios. La experiencia enseña que los punteros suelen despintarse con el correr de los meses.

Más interesante resulta hacer un ‘zoom’ en los respaldos de cada uno de ellos. Por ejemplo, la intención de voto por López Aliaga presenta una particularidad relevante: se dispara en los sectores altos. En efecto, en el pequeño aunque influyente NSE A (1,2% de la población, con datos del 2023), López Aliaga quintuplica su respaldo y llega al 52%.

Por su parte, Fujimori mantiene el mismo respaldo en el promedio nacional. Así, en conjunto, López Aliaga y Fujimori suman el 60% de la intención de voto del A. Vizcarra, en tanto, no existe (0%).

En el NSE B (10,6%), López Aliaga también alcanza una votación alta (18%), aunque no con la marcada diferencia del NSE A. Fujimori, por su parte, consigue un respaldo muy similar a su promedio nacional (7%). Vizcarra, en tanto, cae al 3%. Como contrapartida, en los NSE D y E, que juntos bordean el 60% de la población, la intención de votar por López Aliaga se reduce al 7% y 3%, respectivamente. Así, el respaldo en el A es 17 veces el que tiene en el E.

Los sectores altos, entonces, parecen particularmente persuadidos por la eficiencia que quiere mostrar López Aliaga como parte de su gestión edil. Lo de su exacerbado verbo también influye, ciertamente. Los vecinos de menos recursos, en cambio, se muestran impermeables a su propuesta.

También llama la atención la marcada diferencia con el voto de protesta (la suma de blanco, nulo y viciado), que disminuye del 37%, en el promedio nacional, al 12%, en el A. Este tránsito en B es menor (27%), pero nada desdeñable.

Finalmente, la determinación del NSE A, en el momento actual, resulta llamativa: el ‘no precisa’ obtiene 0%. Es decir, todos optan por alguna de las candidaturas, incluyendo aquellas del rubro ‘otros’ (10%).

En resumen, los sectores altos –con mayor incidencia el NSE A– parecen preferir la opción conservadora, lo cual no resulta sorpresivo. Eso sí, llama la atención su distancia respecto del promedio nacional. Hay también un ánimo antiprotesta y mucha determinación, si sirve como indicador la inexistencia de ‘no precisa’. Si se considera que los comicios suelen tener el rol de rayos X, esta es una buena radiografía de la sociedad peruana y de las marcadas distancias que la caracterizan.