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Musk, el primer billonario

“La riqueza de Musk es el resultado de beneficios que ha creado para los demás”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    "Hay que celebrar que Musk se vuelva billonario. Es una señal de que el mundo se está enriqueciendo" .Ilustración: Giovanni Tazza
    "Hay que celebrar que Musk se vuelva billonario. Es una señal de que el mundo se está enriqueciendo" .Ilustración: Giovanni Tazza

    El empresario Elon Musk se podría convertir en el primer billonario del planeta esta semana. Eso es, el patrimonio de Musk podría superar los US$1.000.000’000.000 o un millón de millones de dólares.

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