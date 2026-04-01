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¿En qué momento nos olvidamos del Perú?

“Cuando el Estado falla en algo tan esencial como el acceso a la educación, la pregunta deja de pertenecer al realismo mágico y se convierte en realidad”.

    Anthony Ramos Vargas
    Por

    CEO & Fundador de la Red Nacional de Juventudes del Perú (RENAJUV)

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    Releía “Conversación en La Catedral”, un libro emblemático de nuestro recordado premio Nobel Mario Vargas Llosa, y me encontraba con la icónica frase: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”. Con el tiempo, quizá la pregunta se ha reformulado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.