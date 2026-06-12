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Engañoso mapa electoral

“El discurso del país fracturado no refleja exactamente la realidad”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    El sur concentra cerca del 18% del padrón electoral y exige propuestas concretas en inversión, descentralización y proyectos clave para definir su voto en el 2026. Foto: Andina.
    El sur concentra cerca del 18% del padrón electoral y exige propuestas concretas en inversión, descentralización y proyectos clave para definir su voto en el 2026. Foto: Andina.

    Aunque el conteo oficial no ha terminado todavía, los resultados del domingo se pueden graficar y se han graficado en un mapa de dos colores, con los 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao pintados de verde o anaranjado, según el candidato que haya obtenido la mayoría de votos en cada uno. Lo que se ve es una columna verde que baja de Amazonas y Cajamarca hacia el sur, con un filo anaranjado a la izquierda, de Tumbes a Ica, solamente interrumpido por Áncash, y otro a la derecha, conformado por Loreto. La imagen invita a pensar en un “país fracturado”.

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