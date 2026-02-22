El Comercio
Ese toro bravo que es la fama

“Iré como los toreros, de feria en feria, jugándome la vida en cada plaza”.

    Jaime Bayly
    Por

    Periodista y Escritor

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa / Composición: El Comercio
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa / Composición: El Comercio

    Esto de firmar libros no es broma, es cosa seria. El jueves pasado, en una librería de Madrid, Casa del Libro, en plena Gran Vía, me arrojé a los brazos de mis lectores, o ellos se echaron a los míos, y esa fusión amorosa, pródiga en sonrisas y palabras acarameladas, duró tres horas y concluyó no por falta de más lectores avanzando en la fila serpentina, sino porque la librería, ya era hora, cerró sus puertas. Al día siguiente, en un salón del hotel Wellington, en la calle Velázquez, donde me encontraba alojado, de nuevo los lectores y yo nos amamos sin reservas, con desmesura, y aquella ceremonia de seducción, tocamientos y apareamiento, ellos poseyéndome, yo dichoso, dejándome montar, se extendió por cuatro horas y media, y sobreviví gracias a los cafés y las coca colas que, cada tanto, me alcanzaba un camarero servicial.

