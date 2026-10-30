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Eten y el norte peruano

“Desde la Cámara Nórdica hemos visto cómo países pequeños construyeron prosperidad sobre una premisa simple: la logística marítima eficiente no es consecuencia del desarrollo, sino su condición previa”.

    Raúl Alta-Torre
    Por

    Cónsul honorario de la República Checa y presidente de la Cámara Nórdica en el Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    “El norte ha esperado casi medio siglo para recuperar su salida natural al mar”. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    “El norte ha esperado casi medio siglo para recuperar su salida natural al mar”. (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Nuestro comercio exterior lleva dos décadas creciendo, impulsado por la minería, la agroexportación y la pesca. Sin embargo, la infraestructura portuaria que lo sostiene sigue concentrada desproporcionadamente en el eje central del litoral. Todo operador conoce el resultado: sobrecostos, congestión y largas distancias terrestres que castigan la competitividad de las regiones.

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