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Explícame tu voto

“¿Ganamos algo de cómo nos despreciamos la vez pasada? ¿Sacamos alguna lección que resulte valiosa hoy?”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Es asombrosa la cantidad de interpretaciones que estoy recibiendo estos días de personas intentando explicar, con pasmosa autosuficiencia y sabiondez, por qué otras personas votaron de una determinada manera en la primera vuelta presidencial o cómo intuyen que lo harán cuando llegue la segunda.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.