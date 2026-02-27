El Comercio
Gabinete sin valores

“Puede que Balcázar y Miralles lleguen hasta el final, pero eso depende del pútrido Congreso, que irá midiendo qué es lo que más le conviene”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    "Nada bueno se puede esperar de un gobierno sin valores de un tipo, y sin valores del otro". Foto: PCM.
    Me refiero a valores en un doble sentido. El más evidente –y no necesariamente el más importante– es que la inmensa mayoría de los actuales ministros no habrían siquiera sido entrevistados en un gobierno mínimamente respetable que buscara atraer gente talentosa y honesta.

