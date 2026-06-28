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Gobernar el futuro

“Si el próximo gobierno tuviera que elegir una reforma capaz de transformar el Perú en las próximas décadas, debería apostar por la educación”.

    Marilú Martens
    Por

    Directora de CARE Perú y exministra de Educación

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El próximo 28 de julio no solo asumirá un nuevo gobierno. Será una oportunidad para recuperar una convicción que el Perú parece haber olvidado: los grandes cambios no se construyen en una legislatura ni al ritmo de las encuestas, sino con decisiones sostenidas en el tiempo.

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