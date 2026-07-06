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Gobernar sí es difícil

“El próximo gobierno necesitará gente competente, dispuesta a entrar, firmar, corregir, pelear y aguantar”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    “No es difícil gobernar un país. ¿Quién les ha dicho que es difícil?”, dijo José María Balcázar en febrero del 2026, al asumir la presidencia interina. La frase no cayó del cielo: tiene antecedentes. En setiembre del 2001, Alejandro Toledo afirmó que “gobernar es más fácil de lo que había pensado”. Y mucho antes, en el debate municipal de 1966, a Luis Bedoya Reyes se le atribuyó otra frase riesgosa: “Los técnicos se alquilan”.

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