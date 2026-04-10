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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Ha partido un hombre bueno

“El Dios en que tanto creyó, lo retribuyó permitiéndole morir el Sábado de Gloria y ser cremado el Domingo de Resurrección. ‘Buen punto’, le habrá dicho Ramón agradecido al llegar a destino”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    "Es difícil saber a cuántos alcanzó su generosidad, porque –como me comentaron un par de beneficiados– la condición era que quedara entre ellos".
    "Es difícil saber a cuántos alcanzó su generosidad, porque –como me comentaron un par de beneficiados– la condición era que quedara entre ellos".
    / SYSTEM

    Vivimos en el Perú –y en el mundo– tiempos duros y tristes, en los que predominan las voces de quienes imponen su voluntad mediante la denigración del otro y la mentira, alcanzando poder sin respetar reglas ni normas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.