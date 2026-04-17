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Hitos en la ruta a este desastre

“También hay algunas buenas noticias en medio de esta desgraciada situación que nos obliga a dos opciones de segunda vuelta, cada una peor que la otra”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Uno: el Congreso eliminó las PASO, que consistían en primarias abiertas tres meses antes de las elecciones. Estas obligaban a los partidos a obtener un mínimo de 1.5% para seguir en carrera y, además, adelantaban el voto preferencial, con lo que se acababan las campañas individuales. De haberse mantenido, habríamos tenido, digamos, entre ocho y diez partidos.

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