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IA en salud en el Perú: la reforma que debe venir primero

“El verdadero desafío no es el algoritmo, sino la arquitectura institucional que el Perú decida construir”.

    Aníbal Velásquez
    Por

    Epidemiólogo y exministro de Salud

    avelasquez@comercio.com.pe

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "CADE Salud 2026 puede ser el espacio para impulsar acciones concretas que integren la IA de forma responsable en el sistema de salud peruano".
    "CADE Salud 2026 puede ser el espacio para impulsar acciones concretas que integren la IA de forma responsable en el sistema de salud peruano".

    La inteligencia artificial en salud avanza a una velocidad sin precedentes. En menos de una década, los dispositivos médicos con IA autorizados por la FDA se multiplicaron casi por cuarenta, mientras los modelos de lenguaje ya superan el promedio humano en evaluaciones médicas y en detección de cáncer (Stanford HAI, 2025). Además, herramientas como los escribas clínicos reducen el burnout del personal sanitario y pueden generar altos retornos de inversión (Olson et al., 2025; Orsini et al., 2025). Sin embargo, en el Perú el verdadero cuello de botella no es la tecnología, sino los datos: sin información clínica estructurada, interoperable y confiable, la IA no transforma y puede amplificar fragmentación, inequidad y riesgo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.