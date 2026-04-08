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Inteligencia artificial: pensar antes de automatizar

“El uso responsable de la IA exige un orden claro. Primero el pensamiento humano, luego la automatización”.

    Juan Carlos Luján Zavala
    Por

    Divulgador y speaker en IA Generativa

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La inteligencia artificial generativa se ha vuelto omnipresente en el trabajo profesional. Interviene en la redacción de textos, el análisis de información, la elaboración de informes y la toma de decisiones cotidianas. Herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot son vitales en diversos sectores. Sin embargo, el deslumbramiento reciente no debería ocultar una realidad básica. La IA no piensa, no comprende y no tiene criterio propio. Predice palabras.

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