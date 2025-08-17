En el Semáforo de este domingo 16 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto a los siguientes temas. Primero, el JNE anunció medidas contra tachas maliciosas que buscan frustrar inscripciones de alianzas electorales para 2026, protegiendo la participación democrática y garantizando equidad en el proceso electoral. Segundo, la nueva Ley de Nacionalidad incrementa los requisitos: residencia de cinco años (antes dos), ingresos de 10 UIT anuales con tributación formal, verificación en Interpol y exámenes de idioma, historia y Constitución. Finalmente, el asesinato del agente inmobiliario Gianfranco Navarro en Miraflores evidencia cómo el sicariato alcanza las zonas más exclusivas, requiriendo respuesta contundente de las autoridades antes que la impunidad aliente más violencia.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢SALUDABLE PROCEDER

El JNE anunció que adoptará medidas necesarias contra tachas maliciosas que buscan frustrar inscripciones de alianzas electorales para el 2026. Esta decisión protege la participación democrática y garantiza la equidad en el proceso electoral, evitando maniobras que distorsionan la competencia política. La facultad de declarar la improcedencia ante prácticas dolosas y el envío de casos al Ministerio Público representa un paso importante para preservar la transparencia electoral en los comicios del 2026.

🟡NUEVOS REQUISITOS PARA SER PERUANO

La nueva Ley de Nacionalidad introduce cambios significativos. Los requisitos incrementan la residencia continua de dos a cinco años, exigen ingresos lícitos de 10 UIT anuales con tributación formal, y establecen verificación de antecedentes en Interpol. Para matrimonio, el plazo mínimo pasa de dos a cuatro años de unión. Se incluyen exámenes de idioma, historia, geografía y Constitución. Se espera que con las nuevas medidas se fortalezca el control migratorio sin vulnerar derechos fundamentales.

🔴SICARIATO EN MIGRACIONES

El asesinato del agente inmobiliario Gianfranco Navarro en pleno corazón de Miraflores evidencia cómo el sicariato se expande sin límites territoriales. Este crimen a sangre fría, ejecutado a metros del óvalo Gutiérrez, demuestra que ni las zonas más exclusivas están a salvo. Es urgente que las autoridades fortalezcan la presencia policial y los sistemas de videovigilancia en áreas comerciales. El sicariato no puede normalizarse; requiere respuesta contundente antes que la impunidad aliente más violencia.