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Judicializar el proceso para no admitir el resultado

“No es la primera vez que se busca impedir lo inevitable a través del proceso de amparo, con la consabida pretensión de obtener manoseadas medidas cautelares”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Una vez más, los sectores que antes apoyaron a Pedro Castillo Terrones, y que últimamente lo hicieron con Roberto Sánchez Palomino, anunciaron que presentaron procesos de amparo para cuestionar el cómputo de votos de los peruanos en el extranjero, como mecanismo desesperado para continuar dilatando y cuestionado la futura proclamación de quien ganó las elecciones el 7 de junio pasado.

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