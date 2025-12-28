En setiembre del próximo año, cumplirá 20 años al mando del BCR, un logro inusual en un país donde los ministros promedian menos de un año en el cargo. En este período, los peruanos hemos gozado de gran estabilidad monetaria y baja inflación, y nos hemos convertido en la envidia de nuestros países vecinos que siguen luchando contra sus altas inflaciones e inestabilidad monetaria. Quizás más relevante es su legado institucional en el BCR: la única institución totalmente meritocrática, con jóvenes muy calificados y comprometidos con la institución.

En los últimos meses, Julio Velarde ha sido premiado por muchas universidades con el título de doctor honoris causa, la más alta distinción que pueden otorgar; otras instituciones nacionales y extranjeras también le han rendido honores. Debe tener una sala llena de títulos. Pero muchos nos preguntamos: ¿podemos darnos el lujo de perder a Julio? Muchos pensamos que sería una gran pérdida para el país, y hoy ya debe tener muchas ofertas en el extranjero que lo deben estar tentando.

En el 2016, cuando hicimos el plan de gobierno, esbozamos una posible reforma constitucional que pienso deberíamos volver a discutir como forma de retener a Julio y consolidar este largo período de estabilidad económica. Tiene dos partes.

Una primera es crear un consejo de sabios, integrado por economistas reputados, pero también por profesionales de otras disciplinas, al que deberíamos encargárselo a Julio. La idea es que este consejo se encargue de diseñar la ruta de reforma económica que nos lleve al crecimiento sostenido. Se trata de ofrecer ideas de cómo lograr el crecimiento sostenido y, al estilo de Julio, advertir sobre propuestas que sean descabelladas y nos alejen de este objetivo.

La segunda parte es más retadora y surge de la pregunta: ¿cómo garantizamos la sostenibilidad del BCR sin la presencia de Julio? Hay que reconocer que ha ganado mucha credibilidad, lo que se manifiesta en que sus comentarios son tomados muy en serio por la mayoría de los políticos, empresarios y hasta grupos más radicales. No hay que olvidar que Pedro Castillo lo confirmó como presidente del BCR y logró mantener un excelente diálogo con él y su Gabinete, cosa rara en un economista conservador.

La reforma que propongo consiste en que el mandato del siguiente presidente del BCR sea de siete años y medio, y que los que sigan sean de cinco años y se elijan a mediados del mandato presidencial. También se deberían traslapar los mandatos de los miembros del directorio de forma que el mandato de cada director dure cinco años y venza uno por año. Chile y México tienen este sistema de nombramientos de sus bancos centrales.

Esta sería una forma de proteger al BCR de la volatilidad política, de modo que ningún presidente pueda tener suficiente influencia como para sacrificar la independencia del BCR y forzar a su directorio a implementar políticas que socaven la estabilidad monetaria. Muchos podrán decir que esta protección está en el capítulo económico de nuestra Constitución. Pero como hemos presenciado estos últimos años, no faltaría alguien que quisiera hacer cambios.

Como país, y aprovechando el debate electoral que se aproxima, debemos concentrarnos en mantener las buenas políticas que nos permitieron crecer en el pasado, y más bien discutir las estrategias que nos permitan avanzar en los temas que no hemos resuelto. El consejo que propongo debe ayudarnos en lo segundo, y la reforma constitucional del BCR, en lo primero.