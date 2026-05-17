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Plan K

“El palabreo monse de las ‘dudas y certezas’ solo sirve para asentar la lógica del mal menor.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Hace 26 años finalizó el último régimen autoritario en el Perú. Quienes gobernaron y cometieron crímenes durante la década de 1990, fueron procesados por un sistema judicial democrático. Alberto Fujimori estuvo encarcelado más de 16 años, de los 25 por los que fue sentenciado. Si bien, no murió en prisión, casi. Fue indultado básicamente para poder morir en su casa, nueve meses después. Ningún otro mandatario latinoamericano cumplió tanto tiempo en condena en su propia tierra. En un país donde la impunidad ha reinado, Fujimori pagó.

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