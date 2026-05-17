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La Amazonía como motor económico

“Cuando se degrada el bosque, los costos se sienten en toda la economía”.

    Su-Lin Garbett-Shiels
    Por

    Embajadora del Reino Unido en el Perú

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    El avance de la minería ilegal y el narcotráfico tienen en riesgo la conservación de la Reserva Comunal El Sira, en la Amazonía de Perú. Foto: cortesía Reserva Comunal El Sira
    El avance de la minería ilegal y el narcotráfico tienen en riesgo la conservación de la Reserva Comunal El Sira, en la Amazonía de Perú. Foto: cortesía Reserva Comunal El Sira

    Imaginemos esta escena en un supermercado en Londres: una consumidora comprando un sérum de aceite de aguaje amazónico rico en antioxidantes y un jugo de camu camu con altísimo contenido natural de vitamina C. Ambos productos son peruanos y certificados como libres de deforestación. No son curiosidades exóticas. Son productos naturales, con cualidades únicas para la salud, que compiten en mercados exigentes. Este escenario no es una fantasía ni ciencia ficción. Es una oportunidad real para el Perú en una economía global que hoy premia la sostenibilidad y la trazabilidad.

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