La cuenta regresiva

Octubre es un mes crucial porque ya quedan apenas seis meses para las elecciones generales y empieza a correr el plazo para que los funcionarios y autoridades renuncien a sus puestos si quieren postular en los comicios del 12 de abril del próximo año. El 13 de octubre vence el plazo.

El ahora exministro de Justicia Juan José Santiváñez fue el primero en renunciar para tentar suerte en la carrera electoral. En una carta dirigida a Dina Boluarte, en la que la llama “estimada y querida señora presidenta de la República”, Santiváñez dice que renuncia al Gabinete por el “anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas a llevarse a cabo en abril del 2026”.

Santiváñez intentará llegar al Senado como parte de la lista de Alianza para el Progreso, sellando así la alianza entre el actual gobierno y el partido de César Acuña que, como él mismo lo ha manifestado en varias oportunidades, apuesta por la “estabilidad y gobernabilidad del régimen”.

Qué duda cabe que Santiváñez continuará con su papel de escudero de Boluarte de llegar al Parlamento. No es poca cosa que la mandataria no cuente con partido ni bancada propia en el próximo Congreso bicameral que tendrá que asumir las denuncias constitucionales contra Boluarte y el mismo Santiváñez. ¿O será que APP pasará de bancada cuasioficialista a bancada escudera? Debe haber mucho en juego ahora mismo. Hoy por mí, mañana por ti, dice el refrán.

¿Será Santiváñez el único en abandonar el Gabinete en pos de sus anhelos electorales? Ayer, cuando tomó juramento el nuevo ministro de Justicia, se especulaba que al menos dos ministros más se lanzarían al ruedo, pero nada. Se dice incluso que los ministros de Salud, César Vásquez, y de Transportes, César Sandoval, también optarían por la justa electoral por APP. La puerta de salida se cierra el 13 de octubre.

Así, mientras la campaña presidencial y parlamentaria van calentando, no se perfila aún un candidato (o candidata) que pueda ser protagonista en las próximas elecciones. Según el último sondeo de Ipsos, la opción de voto blanco/nulo/ninguno es de 37%, mientras que en los primeros puestos de la misma encuesta se ubican Rafael López Aliaga (10% de intención de voto), Keiko Fujimori (7%), Mario Vizcarra (7%), Carlos Álvarez (4%) y Phillip Butters (3%).

El factor Martín Vizcarra, inhabilitado para ejercer cargo público y a la espera de una sentencia por corrupción, se colará en la campaña, por lo que en su partido han optado por dejar en el limbo la confusión de algunos ingenuos votantes y especular con M. Vizcarra, quien no es otro que su hermano Mario, que ya figura en la baraja de candidatos.

A seis meses del proceso electoral, hablar de preferencias en el Perú puede sonar utópico si se tiene en cuenta que las tendencias se definen la última semana de la campaña. Además, aún estamos hablando de precandidatos y nada está definido.