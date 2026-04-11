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La educación en un mundo de algoritmos

“En un país como el Perú, donde la desigualdad educativa ya condiciona quién interpreta mejor la realidad”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Carpetas educación
    Carpetas educación

    Hubo un tiempo en que la radio cambió la conversación pública y otro en que la televisión reorganizó la vida cotidiana. Después llegó internet. Hoy la inteligencia artificial está entrando en nuestras culturas con una fuerza comparable, aunque más profunda. No se limita a transmitir contenidos, también ayuda a producirlos, ordenarlos y hacerlos ver razonables. Por eso, el impacto de esta nueva tecnología nos obliga a preguntarnos si deberíamos ajustar el eje central que le damos a la educación.

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