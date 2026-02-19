El algorimo de X conduce a los usuarios hacia posiciones políticas más conservadoras

Escuchar
La red social X fue comprada por el empresario sudafricano Elon Musk en 2023. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia EFE

Activar el algoritmo “Para ti” en X lleva a los usuarios hacia opiniones políticas más conservadoras, según un estudio con casi 5.000 clientes de la plataforma social que además ha observado que la tendencia persiste incluso después de salir del filtro y volver al muro cronológico (versión normal).

