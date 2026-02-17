YouTube sufre una interrupción generalizada de su servicio

YouTube sufrió una interrupción generalizada de su servicio el martes por la noche, reportada por cientos de miles de usuarios en todo el mundo.

“Si tiene problemas para acceder a YouTube en este momento, no está solo: nuestros equipos lo están investigando”, escribió la filial de Google en su cuenta de X, con un enlace a una página de soporte técnico.

Más tarde, esa página de soporte indicó que la plataforma estaba experimentando un “problema” con su sistema de “recomendaciones”, lo que “impedía que los videos aparecieran” en YouTube, incluida la aplicación de YouTube, YouTube Music y YouTube Kids.

“La página de inicio funciona nuevamente, pero seguimos trabajando para lograr una restauración total” del servicio, escribió la empresa.

El sitio especializado Down Detector dijo que se realizaron más de 300.000 reportes de problemas de parte de sus usuarios, aunque estos reportes parecían disminuir tras un pico alrededor de la 01H00 GMT del miércoles.

Durante la peor parte de la interrupción, los visitantes a la página de inicio de YouTube recibían una invitación para regresar más tarde.

La plataforma para compartir videos cuenta con más de 2.500 millones de usuarios activos cada mes.

