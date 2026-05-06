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La ollantización de Roberto Sánchez

“El giro al centro no puede ser tan profundo que lo desligue de las banderas irrenunciables de su coalición inicial”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Analista política

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    Resumen

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    El pase inminente de Roberto Sánchez a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori nos supone un ‘déjà vu’. Una contienda en la que la izquierda radical se alía con el antifujimorismo –más debilitado que en ocasiones anteriores– genera el temor de que una opción que busque patear el tablero y cambiar todas las reglas de juego llegue al poder nuevamente.

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