La oportunidad de unirnos y crecer

Cuando fui ministra de Comercio Exterior y Turismo, nos pusimos una meta muy alta: recibir 10 millones de visitantes al año; aún no la alcanzamos. Esto nos obligó a diseñar estrategias y políticas atrevidas y realistas. Nos planteamos un Plan Estratégico Nacional de Turismo (Pentur) que buscaba pasar de recursos turísticos poco explotables a productos turísticos que entendieran al visitante nacional y extranjero.

Con el equipo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Prom-Perú logramos algunos hitos que aún se recuerdan: que Machu Picchu fuera reconocida como una de las nuevas siete maravillas del mundo, la creación de la Marca País, mostrándonos como un país megadiverso y un programa incluyente de turismo rural comunitario. El turismo receptivo creció a tasas de 10% anual. Recorrí el Perú escuchando historias que me marcaron: mujeres en el Altiplano que abrían sus casas al turismo vivencial, jóvenes amazónicos que creaban proyectos sostenibles, artesanos moches que mostraban su legado. Confirmé que el turismo es una historia de personas.

Hoy estoy convencida de que el turismo es una de las mayores oportunidades que tiene el Perú para generar desarrollo inclusivo y sostenible. Representa más del 3% del PBI y da empleo a más de 1,4 millones de peruanos.

Nuestro patrimonio cultural y natural es un regalo, pero también una responsabilidad. Machu Picchu enfrenta riesgos por la sobrecarga y el abuso provocado por la venta forzada de tickets. Las Líneas de Nasca, la ruta Moche, el circuito de playas del norte y la Amazonía requieren soluciones integrales. El paupérrimo desarrollo aeroportuario, la ausencia de vías seguras y otros servicios nos señala la pérdida de competitividad.

A esto se suma la informalidad: más del 60% de los negocios turísticos operan sin registro ni estándares mínimos de calidad.

El viajero actual busca autenticidad, sostenibilidad y experiencias transformadoras. El Perú tiene una ventaja inmensa. La ruta Moche puede consolidarse como un corredor que articule arqueología, gastronomía y artesanía.

El turismo vivencial abre oportunidades de ingresos directos para las familias. Otro campo de gran potencial es el turismo MICE. La digitalización es otra ventana de oportunidad. Prom-Perú cumple un rol clave en la promoción de nuestros destinos. La Marca Perú debe seguir abriendo puertas al mundo y traducirse en estándares de calidad.

El turismo no es solo una industria, es la posibilidad de mostrar al mundo lo mejor de nosotros. Pensemos el turismo con visión de futuro, como política de Estado. Invirtamos en infraestructura, impulsemos la formalización, apostemos por la innovación y cuidemos nuestro patrimonio como un tesoro irreemplazable.

El turismo puede ser el motor que articule al Perú y reduzca desigualdades. Está en nuestras manos transformar cada visita en una experiencia inolvidable. El turismo, bien gestionado, no solo nos conecta con el mundo: nos conecta con lo mejor de nosotros mismos.