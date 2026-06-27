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La soledad del portero

“Era maravilloso verlo volar entre los postes, despejar el balón, ordenar a sus defensas o alzarse majestuosamente sobre los delanteros para agarrar la pelota”.

    Enrique Krauze
    Por

    Historiador

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Los inmensos problemas de nuestra América, y en particular los de México, no me han impedido sentir emoción ante los aficionados (o “hinchas”) que dentro y fuera de los estadios se conmueven con las banderas y los símbolos de sus países. Pensando en ellos –y confesando mi deseo de que sea un equipo de nuestra América el que triunfe en este mundial– me arriesgo a dejar la zona de confort de la escritura política para entrar, por una vez, en el área peligrosa de la literatura deportiva.

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