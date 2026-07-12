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La valla que Keiko se puso sola

“Deben saber lo difícil que será mover una burocracia lenta, oxidada, ineficiente y en ocasiones corrupta, por más voluntad política y sentido de urgencia que exista”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Hay algo comprensible en el optimismo de quien por fin llega. Tres elecciones perdidas dejan cicatrices, y cuando la victoria finalmente se materializa, es humano querer gritarla, prometerla, convertirla en un número que suene contundente. Keiko Fujimori lo hizo esta semana: le dijo a un diario ecuatoriano que el Perú crecerá 3,8% este año y entre 5% y 6% en el 2027. Es la clase de promesa que se siente bien anunciar en una entrevista, pero que se vuelve peligrosa cuando alguien, en algún ministerio, tiene que cumplirla.

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