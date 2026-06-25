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La victoria de los derrotados

“El arte de la guerra se ha vuelto extrañamente democrático: atacar es ridículamente barato; defenderse es impagable”.

    Ginevra Baffigo
    Por

    Internacionalista

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    Resumen

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    Mojtaba Jamenei es el líder supremo del régimen de Irán desde que su padre, el ayatolá Alí Jamenei, muriera a finales de febrero en un ataque de EE.UU. e Israel.
    Mojtaba Jamenei es el líder supremo del régimen de Irán desde que su padre, el ayatolá Alí Jamenei, muriera a finales de febrero en un ataque de EE.UU. e Israel.

    En cualquier bar de moda de Lima, entre luces tenues, música demasiado alta y cócteles demasiado caros, la pregunta fue la misma durante dos meses: “Entonces, ¿quién va a ganar?”. El fantasma electoral se coló de tal forma en la vida limeña que terminó alcanzando incluso a quienes salieron en busca de distracción.

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