Las reservas y el gasto social

“Si queremos aumentar el gasto social, tenemos que reducir otros gastos”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

    "No dejaría más soles que antes en manos del gobierno como para aumentar el gasto social". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    "No dejaría más soles que antes en manos del gobierno como para aumentar el gasto social". (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Algunos candidatos parecen confundir las reservas internacionales con un fondo de reserva del que el Gobierno pueda echar mano para atender el llamado gasto social. Por lo que hemos escuchado hasta ahora en la campaña, la confusión parece más extendida en los partidos que se reconocen de izquierda; y llama particularmente la atención en el caso de Alfonso López Chau, el candidato de Ahora Nación, que ha sido miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) durante seis años y, por lo mismo, sabe o debería saber qué diferencia hay entre ambos conceptos.

