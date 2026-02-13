Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Los 79

“Los 79 congresistas que pusieron a Jerí como presidente del Parlamento no pueden decir ahora que desconocían sus antecedentes”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú y varios más lograron colocar a Jerí en la presidencia del Congreso. ¿Primó el pragmatismo antes que el sentido común o la reflexión?".
    "Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú y varios más lograron colocar a Jerí en la presidencia del Congreso. ¿Primó el pragmatismo antes que el sentido común o la reflexión?".

    El 26 de julio del año pasado, 79 congresistas eligieron a José Jerí Oré como presidente del Parlamento. Los argumentos de las bancadas para apoyar a Jerí fueron variados, en su mayoría en nombre del autodenominado Bloque Democrático que se formó con ese nombre para enfrentar a las huestes de Perú Libre con Pedro Castillo a la cabeza. Es a partir de julio del 2023 y, tras la salida de Castillo del poder, que Perú Libre se sentó en la Mesa del Congreso, y desde entonces nadie lo movió.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Atentados, nueva arma de los extorsionadores
    Columnistas

    Atentados, nueva arma de los extorsionadores

    ¿En el Perú funcionaría prohibir las redes sociales a los menores de edad?
    Columnistas

    ¿En el Perú funcionaría prohibir las redes sociales a los menores de edad?

    Los 79
    Columnistas

    Los 79

    Cien años de la radio en el Perú: la radio eterna
    Colaboradores

    Cien años de la radio en el Perú: la radio eterna