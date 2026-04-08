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Los fatídicos estereotipos

“Ya son varias las ocasiones en las cuales los electores peruanos han tomado los estereotipos como criterios para elegir a un presidente de la República”. 

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    ¿Qué tienen en común ideas como pensar que los japoneses son honestos y trabajadores, que los millonarios no son corruptos porque “no tienen necesidad de robar”, que los empresarios son buenos gestores de los recursos públicos, que los campesinos son humildes y rectos (“ama sua”) y que ser creyente lleva a la rectitud moral?

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