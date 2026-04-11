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Mirándonos al ombligo

“Los votantes debemos exigir que el Perú defina cuál va a ser su rol en Latinoamérica, tanto en lo político como en lo económico y comercial”.

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En los últimos años, las noticias sobre el Perú en la prensa internacional se han reducido a contar nuestro récord de presidentes en una década, el motivo de la inestabilidad política –algo que nosotros mismos no logramos comprender– y cómo el populismo nos carcome. Ahora, con las elecciones a puertas, los titulares de la prensa extranjera y las redes sociales nos miran con rareza al ver la treintena de candidatos que se presentan –algo inédito en el mundo– y cómo un cómico y un conductor de televisión que fue alcalde hace 40 años están peleando por pasar a segunda vuelta.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.