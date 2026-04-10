Ojo a las propuestas

En este espacio hace dos semanas expresaba mi esperanza de que Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau, que entonces lideraban las encuestas, utilizaran la segunda ronda de debates para aclarar sus propuestas en materia económica y comentaba lo nefastos que serían para el país los planes de Roberto Sánchez.

Ese sueño no se cumplió, pues los candidatos se dedicaron a defenderse y a atacar a sus contrincantes, aunque López Aliaga sí encontró tiempo para prometer que su gobierno apoyará a los mineros informales y Keiko Fujimori aguantó golpes y recordó los logros del gobierno de su padre. López Chau resaltó sus planes para el agro y Roberto Sánchez insistió en sus críticas al modelo económico.

Nada que no estuviera previsto. Lo que sí es sorprendente es el resto de nombres que completaban, tras los debates y hasta la encuesta de Datum del pasado domingo, la lista de postulantes que tienen más del 4% de las preferencias electorales: Carlos Álvarez, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Marisol Pérez Tello.

Este último es un grupo que, luego de revisar los planes de gobierno, creo que se divide en dos categorías: aquellos que se han tomado el tiempo para identificar los principales problemas económicos del país y proponer soluciones y el partido Obras, de Ricardo Belmont.

El lenguaje sencillo y accesible del exalcalde de Lima durante el debate se condice con el nivel básico de su plan de gobierno. Con solo 27 páginas, el partido Obras plantea como única estrategia frente a la informalidad laboral exigir que los contratistas del Estado garanticen la formalidad de sus trabajadores y plantea una simplificación de trámites de los municipios.

Tal vez por el currículo del candidato, gran parte de sus planteamientos están a nivel municipal e, incluso, dos de sus 10 objetivos fundamentales –llamados “vigas maestras”– son fomentar los valores y la cultura en los medios de comunicación. Ojo, que el décimo es: “revisar y renegociar los contratos sobre recursos naturales cautelando los intereses del país”, algo que lo acerca bastante a Sánchez.

Carlos Álvarez, Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello se esforzaron por mencionar algunas de sus propuestas económicas durante el debate y sus planes tienen ejes en común como modificar los regímenes tributarios para que aumente la formalidad, medidas para incrementar la productividad de las microempresas y pequeñas empresas y fomentar la inversión privada, aunque Álvarez, más dado al espectáculo, está agregando propuestas populistas como el fin de la ATU o la pena de muerte, que parecen contradecir su plan de gobierno.