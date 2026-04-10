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Ojo a las propuestas

“El lenguaje sencillo y accesible del exalcalde de Lima durante el debate se condice con el nivel básico de su plan de gobierno”.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

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    "Luego de revisar los planes de gobierno, creo que se divide en dos categorías: aquellos que se han tomado el tiempo para identificar los principales problemas económicos del país y proponer soluciones y el partido Obras, de Ricardo Belmont". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    "Luego de revisar los planes de gobierno, creo que se divide en dos categorías: aquellos que se han tomado el tiempo para identificar los principales problemas económicos del país y proponer soluciones y el partido Obras, de Ricardo Belmont". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    En este espacio hace dos semanas expresaba mi esperanza de que Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau, que entonces lideraban las encuestas, utilizaran la segunda ronda de debates para aclarar sus propuestas en materia económica y comentaba lo nefastos que serían para el país los planes de Roberto Sánchez.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.