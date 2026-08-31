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Palabra de presidente

“Si Keiko Fujimori quiere marcar la diferencia, debe evitar que su palabra pierda valor y genere dudas y desconfianza”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La presidenta Keiko Fujimori en Puno. Foto: Presidencia de la República
    La presidenta Keiko Fujimori en Puno. Foto: Presidencia de la República
    / LINO CHIPANA

    Quizás uno de los aspectos que más debe tener en cuenta Keiko Fujimori al cumplir un mes en el gobierno es el valor de la palabra de quien ejerce la Presidencia de la República.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.