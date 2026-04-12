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Récord histórico

“Ninguno tiene intención seria de resolver. Tienen intención de obtener poder. Poder y más poder”.

    Federico Salazar
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    Periodista

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    "La reforma política es mucho más que la reforma electoral, pero el punto de partida es el proceso de elección de los candidatos". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "La reforma política es mucho más que la reforma electoral, pero el punto de partida es el proceso de elección de los candidatos". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    La nuestra es la elección con el mayor número de candidatos del mundo. No es motivo de orgullo, sino de preocupación.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.