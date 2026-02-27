Recuperar el juego y el propósito

Una de mis citas favoritas curiosamente viene de la Fundación Lego: “El juego es nuestra forma de relacionarnos con el mundo y entre nosotros”. Tristemente, la realidad de muchos adultos es que, mientras más crecemos, nuestra cercanía y constancia con el juego se va reduciendo.

Según un Estudio de Gallup (2024), el 48% de empleados a nivel mundial reportan sentirse agotados por estrés crónico en el trabajo. Incluso en entornos remotos o híbridos, la frontera entre vida y trabajo se difumina. Los horarios de trabajo de 9 a 5 (o de 8 a 6) dan estabilidad, por supuesto, pero quitan el dinamismo y la apertura que da el poder explorar el mundo. Con el juego podemos navegar opciones infinitas de ensayo y error.

Investigaciones del GSE de Harvard muestran que las personas aprenden mejor de experiencias que son alegres, que conectan significativamente el juego con sus vidas, que nos involucran activamente. Más aún que permiten probar cosas de manera iterativa y son socialmente interactivas. Mi ejemplo favorito es cómo mi mamá me enseñó a leer usando la cartelera de Wong: juego aplicado a aprendizaje.

En algo que podemos estar de acuerdo, es que el trabajo corporativo tradicional raramente trae el alcance previamente mencionado. Idealmente habría una solución que permitiría compaginar el trabajo con el juego. Para nuestra suerte, la creatividad de la generación de Internet ha traído una propuesta innovadora para lo propuesto para la adultez: El ‘side quest’.

Te preguntarás por qué hablamos en inglés. El ‘side quest’ es un término popularizado en TikTok en inglés. En videojuegos, son aquellas misiones opcionales que existe fuera de la historia principal. Para propósito de estandarización, utilizaremos el anglicismo a lo largo del artículo.

En el 2026, los ‘side quests’ llevan el juego a la etapa laboral y cada día su popularidad crece más. El hashtag #sidequest en TikTok tiene 136.5k videos. Tras testimonios analógicos y digitales podemos afirmar que, es un acercamiento al dinamismo y la exploración que da el juego en un ambiente controlado, mientras seguimos realizando en otra capacidad nuestro día a día laboral.

Me atrevería a decir que el ‘side quest’ crea un círculo mágico en la monotonía que muchas veces ejemplifica el 9-5. Para contextualizar, En teoría de aprendizaje, el círculo mágico consiste en el espacio en el que las reglas normales y la realidad del mundo quedan suspendidas y reemplazadas por la realidad artificial de un mundo de juego. Es un espacio de iteración.

La magia del ‘side quest’ es la oportunidad de explorar la inmensidad del planeta, de desafiar el status quo, de repensar nuestros caminos en un ambiente controlado. Bad Bunny caracteriza este proceso de juego en su canción Ojitos Lindos con las siguientes oraciones: “aquí no existe el pecado, equivocarse es bonito, los errores son placeres”. También en el ‘side quest’, el juego predomina y la iteración es rey.

Hay empresas que facilitan el ‘side quest’ dando conocida Licencias de Ausencias o Leave of Absence, o estipendios para educación. Pero podemos encontrar ‘side quests’ en todos lados. ‘Side quest’ es Fabiana, que mientras estudiaba ciencias de la comunicación, hizo un verano en indonesia a los 19 enseñando inglés, donde se dio cuenta de su pasión por enseñar. También es Princess, que además de su trabajo de consultoría enseña yoga. Side quest es Carlos, que en dos semanas de vacaciones se certificó como buzo PADI.

Concientizar sobre el auge de ‘side quest’ es crucial en todas las conversaciones sobre el futuro del trabajo. Muchos detractores del enfoque laboral de la Generación Z podrían no considerar los ‘side quests’ una forma legítima de conciliar la vida laboral y personal. Quizás porque estos no conllevan cambios laborales ni ascensos inmediatos. Otros, como los investigadores del aprendizaje informal y extraescolar, podrían argumentar que fomentan directamente la motivación intrínseca y crean espacios de seguridad psicológica.

Lo cierto es que los ‘side quest’ se están convirtiendo silenciosamente en el mecanismo de reciclaje profesional más importante de la fuerza laboral moderna. El informe “Four Futures for Jobs in the New Economy (2026)” de la World Economic Forum argumentó una estrategia clave aplicable a cualquier estrategia: anticipar las necesidades de talento. Esto también se conoce como desarrollar habilidades multifuncionales y complementarias. A través de las misiones secundarias, se puede fortalecer las habilidades del futuro del trabajo, como la resiliencia, la flexibilidad, la agilidad, el pensamiento creativo, la motivación y la autoconciencia.

El trabajo tal como lo conocemos está cambiando. En ese sentido, los lugares de trabajo, los gerentes y los empleados deben asumir que la linealidad se está convirtiendo en la excepción y no en la regla. Los ‘side quest’ abren la puerta a posibilidades que nunca habíamos considerado. Al combinar el juego con la exploración, nos recuerdan que la vida profesional no tiene por qué ser lineal. Cuando nos desviamos del camino principal, no buscamos distracciones, sino la forma más honesta de encontrarnos a nosotros mismos.