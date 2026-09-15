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Reinventar la OIT

El verdadero éxito de quien llegue a Ginebra no estará en administrar mejor la OIT de ayer, sino en ayudar a construir la OIT que el mundo del trabajo necesitará mañana.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Javier González-Olaechea es presentado como candidato de Perú para dirigir la OIT en el periodo 2027-2032. Composición: Diario Correo.
    Javier González-Olaechea es presentado como candidato de Perú para dirigir la OIT en el periodo 2027-2032. Composición: Diario Correo.

    Hay momentos en que las organizaciones internacionales necesitan algo más que continuidad: necesitan capacidad para leer el cambio antes de que este las desborde. La Organización Internacional del Trabajo –OIT– atraviesa uno de esos momentos cruciales: la inteligencia artificial, la automatización, las nuevas formas de contratación, el trabajo en plataformas y la informalidad están transformando la relación entre trabajadores, empresas y gobiernos alrededor del mundo entero. El desafío de una OIT moderna es acompañar esta transformación sin perder su razón de ser: que el progreso económico y tecnológico se traduzca también en oportunidades, productividad y una vida digna. Es en este contexto que considero relevante la candidatura peruana de Javier González-Olaechea Franco a la próxima dirección general de la OIT.

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