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Se va el Congreso de los mochasueldos

“Un candidato que se benefició de la protección parlamentaria compitiendo como alternativa a un sistema que lo protegió”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    El miércoles 13 de mayo, la Comisión Permanente del Congreso archivó las denuncias constitucionales contra la congresista Katy Ugarte por el presunto delito de concusión más conocido como el caso mochasueldo. Trece votos a favor, cinco en contra. La fiscalía había presentado transferencias bancarias, audios y testimonios. No importó. El informe concluyó que no existían “pruebas concretas, directas y verificables”. La misma fórmula que ya se había usado para Rosio Torres en julio del 2025. La misma que se usó antes para José Arriola. Y antes, para Magaly Ruiz.

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