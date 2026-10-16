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Seguros paramétricos: proteger los medios de vida frente a los desastres

“En un contexto de creciente incertidumbre climática, la pregunta ya no es si ocurrirá el próximo desastre, sino cuán preparados estaremos para afrontarlo”.

    Xavier Hernández
    Por

    Representante residente adjunto del PNUD Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: GEC)
    (Foto: GEC)
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    ¿Qué haría una familia que acaba de perder su cosecha o su pequeño negocio tras una inundación? Para miles de hogares peruanos, esa pregunta no es hipotética. Un desastre puede destruir en pocas horas el esfuerzo acumulado durante años y dejar a una familia sin ingresos, sin ahorros y sin una forma inmediata de recuperarse.

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