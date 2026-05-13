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Sobre la ubicación de las mesas de sufragio

“No hay sorpresas en lo que respecta a la ubicación de los lugares de votación ni a los miembros de las mesas de sufragio ni a la lista de electores respectiva”.

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    Conforme con el artículo 189 de la Constitución, el territorio de la república está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a escala nacional, regional y local.

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