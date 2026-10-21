Un Niño que nos afecta a todos

Según el meteorólogo Abraham Levy, las temperaturas registradas en octubre en la costa peruana alcanzaron valores propios del verano y superaron marcas históricas. Estas condiciones reflejan la intensidad de El Niño costero 2026-2027, que ha sido proyectado con magnitud extraordinaria hasta enero y con fuerza hasta el otoño.

El Niño es un fenómeno océano-atmosférico de alcance global, pero sus efectos varían según las características de cada territorio. En la costa, el calentamiento del mar puede favorecer lluvias intensas, inundaciones y flujo de detritos; mientras que, en otras regiones, el déficit de precipitaciones puede comprometer la disponibilidad de agua. Sus consecuencias, sin embargo, no se limitan a los lugares afectados. Lo que sucede en el mar, las cuencas y las zonas de producción repercute en las ciudades, la economía y la vida cotidiana.

Las inundaciones y los huaicos concentran nuestra atención por la magnitud de sus daños. Sin embargo, casi 10 años después de El Niño del 2017, persisten problemas como la ocupación de zonas de alto riesgo, la falta de sistemas adecuados de drenaje pluvial y la vulnerabilidad urbana frente a fuertes lluvias y deslizamientos. La experiencia ha demostrado que la respuesta a la emergencia no sustituye la planificación ni la prevención.

Hay otros impactos menos visibles, pero igualmente críticos. Las altas temperaturas afectan la salud y pueden reducir el rendimiento de los cultivos, alterar la actividad pesquera y perjudicar la crianza de animales. A su vez, el exceso de lluvias y la sequía pueden causar pérdidas agrícolas. Cuando disminuye la producción y se interrumpe el transporte, algunos alimentos pueden escasear y encarecerse. Así, un fenómeno que afecta directamente determinados territorios puede terminar comprometiendo la alimentación y la economía de familias en todo el país.

El agua evidencia otra conexión fundamental. Las lluvias intensas pueden incrementar los sedimentos que arrastran los ríos y dificultar el tratamiento del agua potable. En otras cuencas, la escasez de precipitaciones puede reducir su disponibilidad para el consumo humano y la producción. Una ciudad puede sufrir restricciones de agua sin experimentar inundaciones, del mismo modo que una carretera cortada a varios kilómetros puede comprometer su abastecimiento.

A estos riesgos se suman problemas de salud pública, como las afecciones asociadas a las temperaturas extremas y las condiciones que favorecen la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Las interrupciones de los servicios de saneamiento y las dificultades de acceso a los establecimientos de salud pueden agravar los riesgos sanitarios, especialmente para las personas más vulnerables. Los efectos se acumulan y pueden comprometer simultáneamente la salud, los ingresos y las condiciones de vida de las familias.

¿Qué podemos hacer?

No es posible evitar el fenómeno climático, pero sí reducir sus impactos. Para ello, debemos anticiparnos a los riesgos y coordinar la actuación del Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, involucrando también a las autoridades entrantes. La experiencia de la pandemia nos recordó que las emergencias requieren coordinación y capacidad de respuesta.

Las prioridades deben ser proteger a la población expuesta, recuperar los cauces y las fajas marginales y ofrecer alternativas seguras a las familias que deban ser reubicadas. También debemos garantizar la conectividad mediante intervenciones estratégicas en puentes y carreteras vulnerables, así como habilitar rutas alternas. A ello se suma asegurar la continuidad de los servicios de agua y saneamiento, el abastecimiento de alimentos y la atención sanitaria. Finalmente, el Gobierno debe implementar mecanismos de apoyo financiero para los productores, trabajadores y empresas afectadas, priorizando a quienes tengan menor capacidad de recuperación.

Debemos movilizarnos como nación, articulando la capacidad de acción del Estado con la iniciativa del sector privado y el compromiso de la sociedad civil.

El Niño nos recuerda que el territorio funciona como un sistema: lo que afecta al campo repercute en la ciudad, y lo que ocurre en una cuenca puede comprometer el agua y la alimentación de miles de hogares. Comprender estas conexiones es indispensable para anticiparnos a los riesgos y evitar que un fenómeno climático se convierta en una catástrofe humana, económica y social.