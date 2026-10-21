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Un Niño que nos afecta a todos

“La experiencia de la pandemia nos recordó que las emergencias requieren coordinación y capacidad de respuesta”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    "El Niño nos recuerda que el territorio funciona como un sistema: lo que afecta al campo repercute en la ciudad, y lo que ocurre en una cuenca puede comprometer el agua y la alimentación de miles de hogares". Ilustración: El Comercio.
    "El Niño nos recuerda que el territorio funciona como un sistema: lo que afecta al campo repercute en la ciudad, y lo que ocurre en una cuenca puede comprometer el agua y la alimentación de miles de hogares". Ilustración: El Comercio.

    Según el meteorólogo Abraham Levy, las temperaturas registradas en octubre en la costa peruana alcanzaron valores propios del verano y superaron marcas históricas. Estas condiciones reflejan la intensidad de El Niño costero 2026-2027, que ha sido proyectado con magnitud extraordinaria hasta enero y con fuerza hasta el otoño.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.