Opinión

Un ‘shock’ aún impredecible

“La magnitud de los eventos, esta vez, no está siendo subestimada, y los mercados internacionales han sido de los más golpeados”.

    Paola Villar S.
    "Con un Donald Trump asegurando que hará todo lo necesario para “triunfar” en esta nueva guerra, este dato que compartió el economista Robin J. Brooks puede servir para dimensionar el elevado nerviosismo que se percibe a escala global".
    Los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado anterior ya tuvieron repercusiones económicas de suma importancia. La perturbación en los mercados energéticos fue inmediata, y se materializó con la apertura de los mercados, el lunes 2 de marzo: desde el último viernes hasta ayer los precios del petróleo han subido más de un 15%; esto en medio de las restricciones que existen para transitar el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% de la producción global de petróleo y gas a escala mundial.

