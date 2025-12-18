En el Semáforo de este jueves 18 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el BCR lanzó una moneda especial para conmemorar el bicentenario de la fundación republicana del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco. Segundo, el Poder Judicial rechazó el pedido de Victor Polay Campos para aplicarle una ley que limita la imprescriptibilidad a los delitos cometidos. Finalmente, un grave incendio en almacén de La Victoria.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UNA CONMEMORACIÓN PARA EL CUSCO

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) puso en circulación desde el 16 de diciembre del 2025 una moneda de plata conmemorativa del bicentenario de la fundación republicana del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco. La emisión máxima de esta moneda, de acuerdo con el BCR, es de 5.000 unidades. El BCR señaló además que esta moneda, de curso legal, se podrá adquirir en el Portal de Ventas del banco a un precio inicial de S/278.

🟢POLAY CAMPOS SEGUIRÁ PROCESADO

El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo Víctor Polay Campos, cabecilla terrorista del MRTA, para aplicar la ley que limita la imprescriptibilidad a delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002, permitiendo que prosiga el proceso por el Caso Las Gardenias. El juzgado ha programado la continuación de la audiencia de control de acusación para el 29 de diciembre. Polay Campos ya cumple una condena anterior de 35 años en la Base Naval del Callao.

🔴GRAVE INCENDIO EN ALMACÉN

Tenía la fachada de una vivienda cualquiera, pero por dentro era un almacén no autorizado de baterías de litio, bicicletas eléctricas y objetos inflamables. Así era el inmueble en la cuadra 3 del Jr. Huascarán de La Victoria donde este martes se registró un incendio que movilizó a más de 40 miembros del Cuerpo General de Bomberos del Perú, quienes lograron controlar el fuego. El hallazgo de los objetos mencionados e incluso de pirotécnicos evidencia una práctica clandestina que no tiene cuándo acabar en Lima.