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Una visión para las Américas, un compromiso renovado con la OEA

“Sé que los desafíos son reales y complejos, pero también lo es nuestro potencial conjunto”.

    Albert R. Ramdin
    Por

    Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

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    (Foto: Andina)
    (Foto: Andina)

    La Asamblea General de la OEA en Panamá, del 22 al 24 de junio, llega en un momento regional decisivo y complejo, con instituciones presionadas, elecciones cuestionadas, el crimen organizado amenazando nuestras sociedades, persistentes desigualdades económicas y sociales, y la cooperación internacional bajo sospecha.

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