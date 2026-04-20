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¿Y ahora cómo salimos de esta?

“Los peruanos tenemos que esperar con calma los resultados de las elecciones. Y trabajar por lograr que lo que sucedió el 12 de abril no se repita en la segunda vuelta”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    La irresponsabilidad de la ONPE nos ha llevado a una crisis mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. Con el pasar de los días, la falta de claridad sobre lo ocurrido, las nuevas denuncias sobre las fallas incurridas por la autoridad electoral y la incertidumbre aumentan la ansiedad que sentimos. La única certeza que tenemos es que los resultados de la elección demorarán en llegar. Mientras tanto, las teorías de conspiración van debilitando cada vez más la confianza en el proceso electoral. Si ya el Perú vivía una crisis de confianza, lo ocurrido el 12 de abril solo agrava la situación. Porque no solo debilita, aún más, la confianza en las instituciones y el Estado, sino que la brecha entre peruanos se agranda.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.