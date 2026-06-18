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El mal perdedor

‘Invalidar’, ‘excluir’, son los verbos favoritos de Juntos por el Perú

    Editorial El Comercio
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    El conteo oficial de los votos de la segunda vuelta avanza inexorable (al momento de escribir estas líneas está al 99,305%) y todo apunta a un ajustado pero claro resultado a favor de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Lo reconocen casi todos, incluidos los representantes de algunos de los sectores que llamaron a votar por Roberto Sánchez el 7 de junio. Pero no Juntos por el Perú (JP). Desde esa tienda política no se cansan de soltar globos de ensayo que arrojen sombras sobre un desenlace que saben es adverso. Llaman a marchas en “defensa del voto”, pero en la práctica lo que llevan adelante son esfuerzos por dejar fuera del conteo los votos emitidos a favor de su contrincante en las urnas y de paso no les importa también eliminar los sufragios, minoritarios, de ciudadanos que se inclinaron por ellos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.