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El respeto del voto

Los ciudadanos deben elegir con seriedad y responsabilidad y los candidatos deben mostrar madurez para aceptar los resultados.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El proceso electoral llega hoy a su momento crucial. Tras meses de campaña, el tiempo para llamar la atención y convencer a la población ha culminado. El Perú va a las urnas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.