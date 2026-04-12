El respeto del voto

El proceso electoral llega hoy a su momento crucial. Tras meses de campaña, el tiempo para llamar la atención y convencer a la población ha culminado. El Perú va a las urnas.

Desde este Diario, el llamado es al voto serio, informado y reflexivo, con un ojo puesto en las experiencias pasadas que puedan ayudarnos a separar la paja del trigo entre los candidatos, y otro puesto en el futuro que podemos construir en este quinquenio con nuevas autoridades. El mensaje es especialmente relevante para los dos millones y medio de jóvenes que harán uso de su derecho de elegir por primera vez. Ellos no han conocido de primera mano la trayectoria de quienes piden hoy su apoyo en la cédula, ni tienen recuerdo del desastre que nos heredaron algunas políticas que se promueven ahora como soluciones mágicas. Más bien, su voto informado y responsable podría inclinar la balanza por el camino de la institucionalidad y el progreso. Para ellos, la importancia de estos comicios no podría ser mayor: lo que está en juego es la viabilidad del país en el que van a construir su futuro. El Perú no puede repetir la experiencia castillista y la complicidad de sus aliados.

El llamado a la responsabilidad va también para los candidatos y sus seguidores. Todo apunta a que, como sucedió en el 2021, los resultados de hoy pueden ser especialmente ajustados, y que el pase a segunda vuelta podría decidirse por pocos votos. Los partidos tienen derecho a plantear observaciones o impugnaciones siempre que lo crean adecuado, pero sin evidencia clara de manipulaciones o malas prácticas ningún candidato debería denunciar por adelantado la legitimidad del proceso. Desde aquí también hemos insistido en la necesidad de los partidos de formar y capacitar personeros para defender el voto. Hasta hace apenas una semana, ningún partido había acreditado oficialmente a estas personas. Esperemos que hoy ya estén listos porque su labor vigilante es clave para la legitimidad del proceso.

Organismos como la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter serán parte del equipo internacional de observación electoral para garantizar que el marcador final de la contienda refleje fielmente lo expresado en las urnas. Otras organizaciones locales, como la Asociación Civil Transparencia, se suman al esfuerzo.

El país tiene hoy la oportunidad de volver a elegir. Y con la decisión de este día deberá convivir los siguientes cinco años. El voto responsable y meditado será el mejor antídoto para no arrepentirse luego.