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Fiscal político

El involucramiento de José Domingo Pérez en la campaña de JP empaña aún más el trabajo que realizó desde el Ministerio Público.

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    Esta semana, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) publicó en sus redes sociales una foto con el exfiscal José Domingo Pérez en la que le da la bienvenida a su proyecto político. Días atrás, Sánchez había declarado que aspiraba a que el exintegrante del Ministerio Público encabece “la reforma integral del sistema de justicia en el Perú” en un eventual gobierno suyo, e incluso no descartó la posibilidad de que integre su Consejo de Ministros en caso de que llegue al poder.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.