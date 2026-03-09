El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Sin plan B

La crisis energética de hoy es consecuencia de años de ausencia de planificación e inversión.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: GEC.
    Foto: GEC.
    / Julio Reaño

    La emergencia energética a raíz de la interrupción en el gasoducto de Camisea podía llegar tarde o temprano. Si bien las causas del siniestro aún se investigan –y parecen estar vinculadas a labores de mantenimiento de la empresa operaria, TGP–, la verdad es que el país vive hoy la materialización de un riesgo que venía asumiendo desde hace décadas.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.