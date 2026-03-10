Durante los últimos días, muchas familias peruanas se mantienen a la expectativa sobre lo que podría suceder en sectores como el turismo, los restaurantes, el transporte público, el consumo de gas natural en los hogares, entre otros aspectos de la vida diaria, luego de una fuga con deflagración en el ducto de gas de Camisea, en la zona de Megantoni, Cusco. A pesar de los esfuerzos y medidas que ha tomado el gobierno de José María Balcázar para frenar esta emergencia y así estabilizar el abastecimiento, la Asociación de Transporte Terrestre de Carga informó que llevarán a cabo un paro de transportistas este 12 de marzo debido al encarecimiento del combustible que se viene registrando en varios grifos de Lima y otras regiones del país, lo que ha llevado a que este sector ajuste sus tarifas. Esto ha generado un interrogante entre los padres de familia dirigido al Ministerio de Educación (Minedu), quienes se preguntan si habría un nuevo inicio o retraso de las clases escolares en los colegios públicos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ FECHA INICIARÍAN LAS CLASES ESCOLARES EN EL PERÚ POR CRISIS ENERGÉTICA?

En medio de la emergencia energética que atraviesa el país desde hace algunos días, el Ministerio de Educación reiteró oficialmente, a través de la Resolución Ministerial n.° 501-2025-MINEDU, el calendario escolar para el 2026, exclusivamente para los colegios públicos a nivel nacional. En este dictamen, se ha implementado un esquema que busca armonizar el aprendizaje presencial con el trabajo institucional, es decir, que se dividirá en 36 semanas lectivas, en las que se dictará clases y se fortalecerá las competencias de los estudiantes, así como 8 semanas de gestión destinados a que directivos y docentes desarrollen labores de planificación, evaluación de objetivos y fortalecimiento pedagógico, sin la presencia de los estudiantes. De esta manera, según Minedu, las clases escolares inician este lunes 16 de marzo y finalizan el viernes 18 de diciembre del presente año, conforme indica el ciclo lectivo.

@minedupe 🤝 Acuerdo por la continuidad de las clases El ministro de Educación, Erfurt Castillo, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Colegios Privados de Lima y Callao, en la que se estableció mantener las clases virtuales hasta el 14 de marzo, conforme a la RVM N.º 033-2026-MINEDU. La medida permitirá asegurar la continuidad del servicio educativo en beneficio de los estudiantes. ♬ sonido original - Minedu Perú

¿QUIÉNES DEBEN REALIZAR TRABAJO REMOTO ANTE EMERGENCIA ENERGÉTICA?

En un contexto en el que se ha paralizado el suministro de gas natural hacia varias regiones del país debido a una rotura en la tubería operada por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, adoptó una serie de medidas para enfrentar la crisis energética que atraviesa el país. Entre las decisiones tomadas se encuentra la implementación del teletrabajo principalmente para los trabajadores del sector público en Lima y Callao durante el periodo de emergencia energética. Asimismo, esta disposición también será impulsada en el sector privado.

Eso no es todo, como medida adicional, se promoverá el adelanto de vacaciones para un grupo de los empleados que laboran en las industrias que se han visto más afectadas por la menor disponibilidad del recurso energético. Por otro lado, la titular de la PCM indicó que se dispuso que los colegios, institutos de educación superior y universidades privadas de la capital ejecuten las clases remotas tras la escasez del gas seco. “Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao, durante el periodo de contingencia. Se promoverá que las empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo durante el mismo periodo”, dijo Miralles en conferencia de prensa.